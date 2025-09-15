Başkan Dilsiz, ilk olarak Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen düğün eğlencesine katılarak, Sevcan ve Zafer Seyyar’ın oğlu İlker ile Arife ve Özkan Toku’nun kızı Yelda’nın en mutlu günlerinde yanlarında bulundu. Ardından Bilecik merkezde düzenlenen diğer bir düğün programına katılan Başkan Dilsiz, Avukat Yelda ve Akın Olcay’ın oğlu, sağlık sektörünün önde gelen isimlerinden Eczacı Ender Olcay ile Medine ve İsmail Marmara’nın kızı Emine’nin düğün eğlencelerine iştirak etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Genç çiftlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum, birlikteliklerinin ailelerine ve topluma hayırlı olmasını dilerim. Çiftlerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak benim için ayrı bir mutluluk" dedi.