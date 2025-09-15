Bilecik Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, 12 Dev Adam’ın şampiyonluk mücadelesine ortak oldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da meydanda vatandaşlarla birlikte final heyecanını yaşadı. Finalde Almanya’ya karşı mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. Final karşılaşmasını izlemek için Cumhuriyet Meydanı’na gelen vatandaşlar ise milli takıma destek tezahüratlarıyla meydanı inletti. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Avrupa 2’ncisi olan 12 Dev Adam’ı tebrik ediyor, bizlere yaşattıkları gurur dolu anlar için teknik ekip ve tüm oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA