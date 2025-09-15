Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, düzenlenen törenlerle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı. 14 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen resmi program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunduğu törene, Karacabey halkı da ilgi gösterdi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun, daire amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Karabatı’dan anlamlı konuşma

Çelenk sunumunun ardından kürsüye çıkan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Karabatı konuşmasında; "Bugün burada, Karacabey’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku, gurur ve minnetle kutlamak üzere bir aradayız. 14 Eylül; yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın, milletimizin cesaretinin ve inancının sembolüdür. 103 yıl önce atalarımız, tüm zorluklara rağmen yılmadan, vatan sevgisiyle ve iman gücüyle mücadele ederek bizlere onurlu bir miras bıraktılar. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Karacabey bırakmaktır" diye konuştu.

Karabatı, özellikle kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynayan yerel kahramanları da anarak, "Hurşit Efe’nin Danişment Köyü’nde yaktığı direniş ateşi, Deli Halid’in, Şerife anaların, Dayı Karacabey’in ve nice isimsiz kahramanın kanlarıyla yazdığı bu destan, yalnızca Karacabey’in değil milletimizin bağımsızlık azminin bir sembolüdür. 14 Eylül 1922’de Türk süvarileri Karacabey’e girerek şanlı al bayrağımızı yeniden bu topraklarda dalgalandırmış ve esaret zincirlerimizi kırmıştır." dedi.

"Karacabey’i daha güçlü bir yarınla buluşturacağız"

Konuşmasının sonunda Karacabey’in tarım, sanayi ve turizm alanındaki önemine değinen Başkan Karabatı, "Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha güçlü bir yarın inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Karacabey’imizin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden ve Halk Oyunları ekibinden duygusal gösteriler

Başkan Karabatı’nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. 14 Eylül Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Karacabey Belediyesi Halk Oyunları ekibinin "efeler" gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Şehitlik ve anma ziyaretleri

Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliklerin ardından protokol üyeleri, Taşlık Şehitliği’ni ziyaret ederek aziz şehitler için dualar etti. Daha sonra kurtuluş kahramanlarından Demir Dede, Kulakpınar Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı. Son olarak Canbolu Köprüsü altında şehit düşen askerler için dualar okunarak karanfiller bırakıldı.