Bursa’da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları kabir ziyaretlerinde bulundu. Mezardaki otları temizleyerek şehitlerine dua eden aileler kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa’da şehit yakınları bayram sabahının ilk saatlerinde şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerinin kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyan aileler, daha sonra çiçekleri sulayarak mezar taşlarını temizledi. 1995 yılında Batman’da şehit düşen Jandarma Er Ufuk Kaplanbaşoğlu’nu ziyaret eden anne Nergis Kaplanbaşoğlu, oğlunun mezarını temizleyerek başında dua okudu.

29 yıldır her bayram ziyarete geldiğini ifade eden acılı anne, hala alışamadığını bayramların buruk geçtiğini söyledi. Şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Kaplanbaşoğlu, “Batman Sason’da yaralanmış, eve gönderdiler. Yaralandıktan 50 gün sonra vefat etti. Bayram, cuma, biz her gün geliyoruz. Bayramları hiç boş geçirmiyoruz, hep buradayız. Kardeşleri de sık sık ziyaret eder. Zamanı geçirmeye çalışıyoruz” dedi.