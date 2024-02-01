Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailelerinin yaralarını birlikte sarıyor.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1988 yılında Mardin’in Kayaburnu ilçesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Hakan Elmas’ın annesi Nihal Elmas’ı Bozüyük’teki evinde ziyaret ederek acısına ortak oldular. Şehit aileleri ile sık sık bir araya gelerek yalnız bırakmayan ve acılarını paylaşan Vali Aygöl, "Şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bizlere rehberlik eden ışıklardır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ile gönül bağımız daima sürecektir’’ ifadelerini kullandı.