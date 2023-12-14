Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Vali Şefik Aygöl, 1995 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Ünver’in ailesini yalnız bırakmayarak, elinde çiçeğiyle kapılarını çaldı. Vali Şefik Aygöl’e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti. Aile görüşen Aygöl, acılarına ortak oldu, ellerini öptü ve yalnız olmadıklarını belirtti. Vali Aygöl, "Şehitlerimiz, hürriyet ve bağımsızlığımızın ölümsüz sembolleridir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz" ifadelerine yer verdi.