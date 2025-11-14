Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’ne sarılıp "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" dedi.

Muratlı ilçesindeki şehidin babasının evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşanırken Ünal Aykut, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarıldı.

Ziyarette konuşan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var. İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla ileteceğiz" dedi.