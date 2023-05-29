Gürsu’nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının sekizinci seneidevriyesinde, kabri başında düzenlenen tören ve gün boyu süren programlarla, sevgiyle, özlemle, dualarla anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız, vefatının sekizinci yıldönümünde, kabri başında düzenlenen tören ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'ya hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan Şehit Başkanımız Yıldız’ı, insanlığa hizmet çabası içerisinde olan, barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirtti. "Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsumuz’a en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Işık, "Allah'a hamdolsun ki, biz, ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah’a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun” dedi.

Gürsu protokolü, Şehit Başkan’ın babası Ahmet Yıldız, yakınları ve ilçe halkının katılımıyla, kabristanda yapılan törenin ardından, Gürsu Merkez Camii’nde mevlid programı gerçekleştirildi.

İki gün süren ve duygu dolu anlara sahne olan anma programları kapsamında Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Şehit Başkan Cüneyt Yıldız’ın kuruluşunda emeği olan Ay Yıldız Mehteran Takımı’nın ilahi dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.