Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 6 Temmuz'da icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Ordu Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi’ye iletildi. Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, "Şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi, bir yerde paylaşırsınız diye ama 'Şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" mesajı yer aldı. Ordulu şehit Kani Obi, 8 Temmuz Salı günü Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA