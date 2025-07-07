İzmit Belediyesi, Zabıtan ve Gültepe mahallelerini birbirine bağlayan Neşe Sokak’ta 20 yıldır çözülemeyen ulaşım sorununu beton yol çalışmasıyla çözüme kavuşturuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıtan Mahallesi ile Gültepe Mahallesi’ni birbirine bağlayan Neşe Sokak’ta 20 yıldır çözülemeyen ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Yayalar ve araçlar için risk oluşturan sokak, kapsamlı bir beton yol çalışmasıyla yenileniyor.

ULAŞIMDA KONFOR ARTIYOR

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, yaz aylarında yol çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Zabıtan ve Gültepe mahallelerini birbirine bağlayan Neşe Sokak’ta 20 yıldır çözülemeyen ulaşım sorununu gideriyoruz. Bu sokakta vatandaşlarımızın evlerine giderken yaşadığı zorlukları ortadan kaldırıyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla 200 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde toplam 1500 metrekare alanda beton yol çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi. Arcan ayrıca, Yeşilova, Yenişehir ve 28 Haziran mahallelerinde de eş zamanlı olarak yol bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

EĞİMLİ YOL GÜVENLİ HALE GELİYOR

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise sokakta yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Neşe Sokak çok eğimli bir yol. Zemin aşınmaları nedeniyle hem yayalar hem de araçlar için tehlike arz ediyordu. Ufak kazalar yaşanıyordu. Eğimli yapı nedeniyle yüzey çalışmasına özel önem verdik. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmaları bugün tamamlıyoruz” diye konuştu.

Zabıtan Mahalle Muhtarı Ferhat Özcan, sokakta okul, sağlık ocağı ve eczane bulunduğuna dikkat çekerek, “Uzun süredir sıkıntı yaşanıyordu. Taleplerimizi dikkate alan ve bu sorunu çözen Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Gültepe Mahalle Muhtarı Yusuf Çevik ise, “20 yıldır çözülemeyen bir sorun, İzmit Belediyesi sayesinde artık çözülüyor. Vatandaşlarımız çok mağdurdu. Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. Taleplerimize her zaman karşılık buluyoruz” ifadelerini kullandı.