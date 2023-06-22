Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13 Aralık 2018 tarihinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'ya saldırı emrini veren örgütün sözde Şehba bölge sorumlusu ‘Karker Tolhildan' kod adlı Rıdvan Ulugana, 4 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Şehit Üsteğmen Kalo'nun o tarihte 2 yıllık evli olduğu eşinin ise 6 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

"BU KAHRAMANLARIN ŞEHADETLERİNE TANIK OLARAK ÜLKE VAR OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Emri veren teröristin etkisiz hale getirildiğinin haberini alan Şehit Kalo'nun babası Ebubekir Kalo, oğlunun hayatını kaybettiği 2018 yılından itibaren geçen zamanı anlatarak, “13 Aralık 2018 tarihinde şehadete ulaştı. O tarihten sonra hiç kimsenin normal yaşantısı bir daha eskisi gibi değildi. Ben, annesi, kardeşleri. Herkesin söylüyorum. Herkesin kendine göre bir acısı ve acıyı yaşayış biçimi oldu. Kimisi kendi odasına kapanarak, kimi sessiz kalarak, kimi gece gündüz ağlayarak. Ben de yalnız kalarak yaşadım. Ama isyankar bir tavırdan kendimizi her zaman geri tuttuk. Allah'tan gelmiş diyerek baş tacı ettik. ‘Yapacak bir şey yok' dedik. Bu devlet devam edecek. Bizden önce de bu devlet vardı. Bizden sonra da devam edecek. Bu kahramanların şehadetlerine tanık olarak ülke var olmayı sürdürecektir. Buna sebep olanların ahir ve akıbetleri ise bir kepazelik içerisinde ahirete intikal edecekler. Hesabımızı ahirete bıraktık. Orada kendileri ile de görüşeceğiz” dedi.

"KİMSENİN YAPTIĞI YARINA KALIR AMA YANINA ASLA KALMAZ"

Şehit Kalo'ya saldırı emrini veren terörist Rıdvan Ulugana'nın etkisiz hale getirildiği haberini ilk aldığındaki hislerini anlatan Ebubekir Kalo, "Bir dostum vardı. Beni aradı ve o anlattı. Bir yerdeydim, işe gitmiştim. O an sanki bu dünyada değildim. Garip bir duyguya girdim. Halbuki ben 4 buçuk yıldır evladımın şehadeti ile yatıp şehadeti ile kalkıyorum. Haberi duyunca, emri verenin öldüğünü duyunca hak ettiğini buldu diyorum. Ben mutlu değilim. Kendi etti, kendi buldu. İnsanlar bu dünyada ne ekerse onu biçerler. Kimsenin yaptığı yarına kalır ama yanına asla kalmaz. Allah'ın kılı kırk yaran adaletini herkes biliyor. Onun da hesap vereceği makam oradadır. Dünyadaki pisliği ile beraber gitti” diye konuştu.

“ŞEHİDİN OĞLU ÖMER ALİ, BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE DOĞDU, BİR ÖLDÜRÜRSENİZ, BİZ BİN DİRİLİRİZ”

Operasyonu gerçekleştiren MİT personellerine de seslenen Kalo, "Onlara gün boyu ‘Babacan' dedim. O haini yok edenler, yiğit, aslan. Teşkilat başkanı, görevlilerinin de hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. 3-5 tane çapulcu ile ne bu devlet yıkılır, ne de biz eksiliriz. Şehidin oğlu Ömer Ali, babasının doğum gününde doğdu. Bir öldürürseniz, biz bin diriliriz. Emellerine asla ulaşamazlar” dedi.