İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği videosunu paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, şehit müzik öğretmeni Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırası için hazırlanan videoya yer verdi.

Bakan Yerlikaya ''Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz. Büyük ve Güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun '' payşaımında bulundu.

Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz...Büyük ve Güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor????????Bu uğurda Aybüke Yalçın gib… pic.twitter.com/dBa9iRu8Gu— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2024