AKP’nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı konusunda hazırladığı yeni formüller ortaya çıktı.

Asgari ücretle ilgili yapılan tartışmalarda, 2024 yılı sonu enflasyon oranı ile 2025 yılı için belirlenen hedef enflasyon oranının ortalamasının alınması planlanıyor. Merkez Bankası, 2024 yılı için yüzde 44 enflasyon tahmini yaparken, 2025 hedefi yüzde 21 olarak belirlendi. Bu bağlamda, AKP kaynaklarına göre asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Eğer bu oranlar geçerli olursa, asgari ücret 22 bin 500 ile 23 bin TL arasında bir seviyeye yükselecek. Ancak Merkez Bankası tahmini doğrultusunda yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 44 olarak gerçekleşirse, asgari ücret 24 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir.

Emekli maaşlarına ilişkin olarak da önemli bir düzenleme bekleniyor. 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında maaş farklarının giderilmesi için bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu düzenleme, 300 bin civarındaki çalışanın emeklilik başvurusu yapmasına neden oldu. Ayrıca, şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 3 Ocak’taki yıllık enflasyon açıklamasına göre yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının 13 bin 500 TL’ye çıkarılması gündemde. Eğer yılbaşından önce kanun teklifi yasalaşmazsa, artış farkı daha sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak.