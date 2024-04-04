Mazbatasını almasının ardından görevine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a, başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz ve dernek üyeleri makamında iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrasında ilk ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne yapan Başkan Ahmet Akın’a, mazbatasını almasının ardından Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ve dernek üyeleri iade-i ziyaret gerçekleştirdi. İstiklal Madalyalı bir gazi torunu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a seçim sürecinde de büyük destek veren dernek üyeleri hayırlı olmasını dileyerek sonraki süreçte de her zaman yanında olacaklarını söylediler. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerini makamında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ahmet Akın, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’de şehit yakınları ve gazilerin her zaman el üstünde tutulacağını, onların hayatlarını kolaylaştıracak birçok hizmetin süreç içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.