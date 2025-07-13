Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa Şubesi, şehitlerin hayrına Bursa Ulu Cami avlusunda binlerce vatandaşa aşure ikram etti.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından konuşan Şube Başkanı Mehmet Akar, "İslam’ın ilk şehitlerinden günümüze aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Onların hayrına ne yapsak azdır. Yoğun katılım sağlayan binlerce Bursalıya ve STK temsilcilerimize teşekkür ederim" dedi.