Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehirde inşasına başlanan Süleymanpaşa Küçük Sanayi Sitesi projesi ile ilgili olarak sanayi esnafı ile bir araya geldi. Esnafa sunum yapan Başkan Yüksel, sunum sonrası sorulara yanıt verdi.

Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkârlar Odası Başkanı Münür Kılıç yaptı. Kılıç, Süleymanpaşa’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırılmasında büyük emekleri olan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederek, projenin bir an önce tamamlanarak hizmet vermeye başlaması temennisinde bulundu.

Kılıç’ın ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Yüksel, projenin detayları hakkında esnafa sunum yaptı. Eski Sanayi Sitesi ve Atatürk Sanayi Sitesi gibi çok eski dükkânlara sahip sanayi sitelerinin Karadeniz Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni projeye taşınacağını ifade eden Yüksel, hak sahiplerinin en ufak mağduriyet dahi yaşamadan haklarını devam ettireceklerini sözlerine ekledi. Yüksel ayrıca Süleymanpaşa’da hayata geçirilen ve yapımı devam eden proje ve yatırımlar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Süleymanpaşa Küçük Sanayi Sitesi Tanıtım Toplantısı’nda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da eşlik etti.

“481 işletmeli projemizin detaylarını istişare ettik”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla Süleymanpaşa’mıza ‘Marka Kent’ kimliği kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede, sanayi esnafımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizzat takip ettiği sanayi sitemizin inşaatı başladı. İlçemiz için önemli projelerden olan 481 işletmeli yeni projemizin detaylarını, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkârlar Odası Başkanımız Sayın Münür Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda bir araya geldiğimiz sanayi esnafımızla paylaşarak istişarede bulunduk. Yakın zamanda yapımı tamamlanacak, ’Süleymanpaşa Küçük Sanayi Sitesi’ projemizle birlikte, şehrimizin sanayi dükkânlarını modern bir yapıya kavuşturacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.