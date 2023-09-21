“Şeker hastaları nasıl beslenmeli?” sorusu, söz konusu hastalığa yakalanmış ve tedavi görmekte olan herkesin sormuş olduğu ortak sorulardan biridir.

Şeker hastalığında doğru beslenme büyük önem taşır. Uzman hekim tarafından hastaya bir diyet listesi verilir ve bu diyet listesinde beslenmeye dair her türlü bilgi yer alır. Hastanın bu diyet listesine uymaması veya herhangi bir diyet listesi almamış olmasına rağmen beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemesi, hastalığın çok daha fazla ilerlemesine neden olur. Şeker hastalığının ilerlemesi ise vücuttaki birçok organın hasar görmesine yol açar. Şeker hastaları için uygulanan diyet programında kan şekerinin denge tutulması amaçlanır. Bu yüzden hastaların da mutlaka bu dengelemeye uyum göstermeleri gerekir.

Peki, şeker hastaları nasıl beslenmeli? Beslenme alışkanlıklarında ne gibi detaylara dikkat etmeli ve bu alışkanlıkları ne yönde değiştirmeli?

Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli? Hangi Besinlerden Uzak Durmalı?

“Şeker hastaları nasıl beslenmeli? Hangi besinlerden uzak durmalı?” sorusunun cevabı, şeker hastalarının hayat kalitesinin artması konusunda önemli bir rol oynar.

Şekerli yiyecek ve içecekler, şeker hastalarının en başta uzak durması gereken besinler olarak bilinirler. Bu tür besinler, kan şekerinin dengesizleşmesine ve yükselmesine neden olurlar. Sadece şekerli içecekler değil, aynı zamanda alkol de şeker hastaları için büyük bir tehlike arz eder. Kana direkt olarak karışan alkol, kan içerisinde uzun süre dolaşacağı için kandan atılamadığı sürece vücuttaki kan şekeri seviyesi dengesiz bir şekilde seyretmeye devam eder.

Şeker hastalarının uzak durması gereken besin türleri arasında hamur işi, tatlı, pasta börek gibi birbirine benzeyen, yüksek kalori içeren yiyecekler de yer alır. Yağlı ve yağda kızartılmış her türlü besin, şeker hastalarının sağlık açısından tehlikeye sokar. Ayrıca hazır gıdalar, sucuk, salam, pastırma, sosis vb. ürünler de şeker hastaları için tehlikeli besinlerdir. Katı yağlar, ketçap, mayonez, hardal vb. yağlı yiyecek sosları da şeker hastalarının mutlaka uzak durması gereken besinler olarak bilinirler.

Şeker Hastaları Hangi Besinleri Tüketmeli?

Şeker Hastalarına Özel Diyet

“Şeker hastaları hangi besinleri tüketmeli?” sorusu, “şeker hastalarının uzak durması gereken besinler nelerdir?” sorusu kadar önemlidir. Şeker hastaları sürekli olarak kan şekerini düzenleyen besinleri tüketmelidirler. Peki, kan şekerini düzenleyen besinler hangileridir?

Şeker hastalarının tüketmesi gereken besinler:

Meyve ve sebze tüketimine önem verilmelidir. Tam tahıllı ve baklagillerden olan besinlerle de günlük karbonhidrat ihtiyacı karşılanmalıdır. Karbon hidrat tercihi yaparken, kompleks karbonhidratlara yönelinmelidir.

Glisemik endeksi düşük olan besinler tüketilmelidir. Yulaf, arpa, bulgur, bal, çavdar ekmeği, meyveler ve süt, glisemik endeksi düşük olan besinler olarak bilinirler.

Posa tüketimine ağırlık verilmelidir.

Günde en az 2 litre su içilmelidir.

Et,süt, yumurta gibi doğal protein kaynaklarına ağırlık verilmelidir.

Söz konusu besinler, ara öğünlerle vücuda alınmalıdır. Bir öğün veya iki öğün içerisinde bu tarz besinlerin yüklemesi yapılmamalıdır. Az az ve sık sık tüketilen bu besinler hem kan şekerini düzenler hem de gün içerisinde kişinin çok daha tok kalmasına yardımcı olur.