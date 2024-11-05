Çayırova’da Şekerpınar Mahallesi’ne yeni bir park kazandırılıyor.

Akse Mahallesi’nde bulunan Osman Yağmurdereli Parkı’nda revize çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi Ramazan Sokak’ta da yeni park alanı için düğmeye basmıştı. Yeni park alanında bordür ve kaldırım imalatının ardından, bitki dikimi ve beton serim işlemi tamamlanmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oyun grubu montajını da gerçekleştirdi. Dün yeni yapılan park alanında çalışma yapan ekipler kaydırak, salıncak ve tahterevalli montajını tamamladı. Yapımı süren park, voleybol sahası yapımı, çevre düzenlemesi ve kauçuk serimi yapılmasının ardından kısa sürede mahallelinin kullanımına açılacak.