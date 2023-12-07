Selçuklu Belediyesi tarafından belediye personeline çalışma hayatını kolaylaştıracak iletişimin temel esaslarını kapsayan eğitimler veriliyor. 5 Aralık’ta başlayan ve sekiz günlük sürede iki grup halinde verilecek eğitimler 14 Aralık’ta sona erecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi hizmet kalitesinin artması, belediye personelinin iş verimliliğine katkı sağlaması ve motivasyonuna katkı sağlaması amacıyla yıl içerisinde düzenlediği eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda belediye personeli iletişimin temel esaslarını kapsayan etkili konuşma, hitabet, iletişim becerileri, karakter analizi ve beden dili konularında alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim alıyor.

Selçuklu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclis salonunda düzenlenen eğitime belediye personeli tarafından da yoğun ilgi gösteriliyor. 5 Aralık’ta başlayan eğitimler 14 Aralık’ta sona erecek.

Alanında uzman eğitimcilerin katıldığı eğitimlerde günlük hayatta ve çalışma hayatında sıklıkla ihtiyaç duyulan, iletişimin temel dinamiklerini oluşturan etkili konuşma, hitabet, iletişim becerileri, karakter analizi, ve beden dili konuları işleniyor.