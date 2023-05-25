Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i anma etkinliğinde sahne alan sanatçı Uğur Işılak, üstadın şiirlerinden bestelediği eserlerle salona gelen seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi paydaşlığında düzenlenen ve 4 gün boyunca dolu dolu geçecek olan "Anadolu Mektebi Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı"nın ilk akşamında sanatçı Uğur Işılak sahne aldı. Üstadın şiirlerini bağlamasıyla bütünleştiren Işılak, seyircileri icra ettiği eserlerle coşturdu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Anadolu Mektebi Başkanı ve eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve seyirciler katıldı.

Konser öncesinde seyircileri selamlayan sanatçı Uğur Işılak Konya’nın heyecanına her gelişinde şahit olduğunu dile getirerek kendisini dinlemeye gelen seyircilere gönülden teşekkür etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ÜSTADI ANLAMAYA VESİLE OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak üstad Necip Fazıl Kısakürek’i ve anlamak üzerine kurulu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Üstadı anma programlarımız Konya'da başladı. Çok değerli bakanımız, Sami Güçlü'nün çok önemli katkılarıyla bu program Konya'mızda düzenlendi. Bize de ev sahipliği yapmak düştü. Ben öncelikle sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu Konya'mızda tertip ettikleri ve Konyalı'ya bu güzellikleri sundukları için. Tabi üstadı anlamak için dakikalar, saatler, günler yetmez. İyi ki siz varsınız. İyi ki üstadın, güzel şiirlerini, güzel nağmelere döndürdünüz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.” dedi.