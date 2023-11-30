Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde, Uludağ'dan gelen kar sularının aktığı Deli Çay deresinde gerçekleşen olayda, ıslah çalışmalarını sürdüren bir kepçe operatörü, sağanak yağışın etkisiyle ani su yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Derenin ortasında bekleyen operatör, başka bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aralıklı yağışlar ve Uludağ'dan gelen kar sularının etkisiyle Deli Çay deresinin debisi yükselince, ıslah çalışması yapan kepçe operatörü zor anlar yaşadı. Yağışın durmasını bekleyen operatör, toprağın ıslanmasıyla birlikte kontrolü kaybederek derede mahsur kaldı. İş makinesinin durmasıyla birlikte operatör, kepçenin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Olaya tanık olan diğer iş makinesi operatörü, hızla harekete geçerek kendi kepçesinin kolunu uzatarak mahsur kalan meslektaşını kurtardı. Operatör, bu anlar saniye saniye kaydedilirken, çevredeki insanlar büyük bir şaşkınlık içinde izledi.

Kurtarılan operatör, olay sonrasında çevresine rahat bir nefes aldırırken, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri ise müdahaleye gerek olmadan olay yerinden ayrıldı. Olayın şans eseri büyük bir felakete dönüşmediğini belirten vatandaşlar, “Nasıl olduysa biranda derenin ortasında kaldı. Sonra iş makinesinin üzerine çıktı. Başka bir kepçe yardımı ile yara almadan kurtuldu. Allah korudu. Ya iş makinesi devrilseydi. Sulara gömülür giderdi” dedi.