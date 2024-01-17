Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkileyen sel ve su baskınının ardından ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukların izi silinmeye çalışılıyor.

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği önceki günkü kuvvetli yağışlar, Ayvalık’ta hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Metrekareye 70 kilogram yağmur suyunun düştüğü Ayvalık’ta, Nikita Deresi’nin taşmasıyla Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun bir bölümü yağmur suları nedeniyle ulaşıma kapanmış, taşan sular ev ve iş yerlerinde hasara neden olmuştu.

Su baskınlarının ardından hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler, dere yataklarındaki suları tahliye ederken, suların çekildiği bölgelerde gereken yoğun çamuru da temizlemeye başladı.

19 mesken, 6 iş yeri ve 3 yolda meydana gelen su baskınları sonucunda yaralarını silmeye çalışan Ayvalık’ta, belediye ekipleri tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını da açabilmek için seferber oldu.