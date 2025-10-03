Esenyurt Belediyesi, ekim ayı için kültür, sanat ve eğitim etkinlikleriyle dolu dolu bir program hazırladı. Her yaş grubuna hitap eden etkinlik takvimi; seminerlerden çocuk tiyatrolarına, şiir etkinliklerinden sinema gösterimlerine kadar birçok farklı içeriği kapsıyor.

8 Ekim’de "LGS Sürecinde Rehberlik ve Verimli Ders Çalışma Stratejileri" başlıklı seminer ile başlayan programda, 17 Ekim’de "Engelsiz Yaşam Temelleri: Tanı, Mücadele ve Haklar" ve 20 Ekim’de "Üniversite Yolculuğunda Doğru Meslek Tercihi" konulu seminerler düzenlenecek. Seminerler, Sürekli Eğitim Merkezi’nde uzman konukların katılımıyla gerçekleşecek.

Çocuklara özel renkli ve eğitici etkinlikler

Çocuklar için 11 Ekim’de "Karagöz Trafik Öğreniyor", 18 Ekim’de "Ormanda Macera", 25 Ekim’de "Eşekli Kütüphaneci" ve 26 Ekim’de "80 Günde Devri Alem" oyunları sahnelenecek. Ayrıca 13-19 Ekim tarihleri arasında "İyi Bir Dinozor" ve 20-26 Ekim tarihlerinde "Luka" filmleri Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Tiyatroseverler için kaçırılmayacak gösteriler

15 Ekim’de "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" ve 23 Ekim’de "Ocak" adlı yetişkin tiyatroları, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Her iki oyun da güncel ve düşündürücü temalarıyla dikkat çekiyor.

Sanatseverler için konser ve şiir etkinliği

12 Ekim’de Esenyurt Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun "Yaza Veda" konseri Yunus Balta yönetiminde gerçekleşecek. 26 Ekim’de ise "Şiirlerle Şarkılarla İstanbul" adlı şiir etkinliği, edebiyat ve müziği bir araya getirerek unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Edebiyat ve kültür üzerine söyleşiler

22 Ekim’de Hayati İnanç’ın katılımıyla gerçekleşecek "Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı söyleşi, kültür ve edebiyatseverleri bir araya getirecek.

Etkinlikler ücretsiz ve herkese açık

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde hazırlanan ekim ayı kültür ve sanat takvimi kapsamında tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenecek. Özellikle çocuk etkinliklerine katılım için 5-12 yaş aralığına dikkat çekilirken, sinema ve tiyatro gösterimleri için 12 yaş ve üzeri izleyiciler içeri alınacak. Vatandaşlar, detaylı bilgiye Esenyurt Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.