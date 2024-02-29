Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Sen Grup, sektördeki proje ve hedeflerini açıkladı. Yakın zamanda "Her şey senle güzel" felsefesini tanıtan ve web sitesini aktif hale getiren grup, geleneksel gayrimenkul anlayışını geride bırakarak inovatif ve dinamik deneyimleri öne çıkaran yeni trendler oluşturmayı hedefliyor.

İnovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi merkeze alarak tüm kurumsal yapılanma sürecini tamamlayan Sen Grup, gayrimenkul sektörüne yenilikçi bir yaklaşımla giriş yaptığını duyurdu. "Her şey senle güzel" felsefesiyle yola çıkan grup, geleneksel normları yıkmayı ve dinamik deneyimlerle gayrimenkul sektöründe fark oluşturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde lansman etkinliğini gerçekleştiren Sen Grup, emsalsiz gayrimenkul rotasını bireyin yaşam kalitesini ve deneyimini geliştirme üzerine kurduğunu duyurdu. Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER’in üyesi olan yönetim ekibi, hazırlıkları tamamlanan projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sen Grup CEO’su Hadiye Taşkın, sektörün değişen yaşam alanı tercihlerine ve alışkanlıklarına uygun şekillenmesi gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel gayrimenkul anlayışına daha dinamik bir perspektif getirdiklerini belirten Taşkın, "Yeni nesil gayrimenkul anlayışıyla sektörde teknolojinin öncüsü olarak konumlanmayı hedefliyoruz. Sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlamanın yanı sıra projelerimizle yeniliklerin öncüsü olacağız. Her yaşamın tıpkı parmak izlerimizdeki gibi benzersiz olduğu gerçeğini benimseyerek insanlara talep ettiği yaşam kalitesini ve deneyimini Sen Grup farkıyla sunacağız” dedi.

’Sen Nasıl İstersen’ yaklaşımı

Dünya genelinde yaşam kalitesini koruma ve iyileştirme yönünde gelişen gayrimenkul trendlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Taşkın, bireylerin yaşam deneyiminde çözüm ortağı konumunda bulunduklarını belirtti. Sen Grup projelerinin tasarımlarından, mimari, teknolojik altyapı ve yaşam kültürüne kadar ‘SEN’ odaklı olduğunu söyleyen Taşkın, “Değişen dünya trendleriyle bireyler artık su ve enerji gibi hayati kaynakların tasarrufunu önemseyen, yeşilin ve teknolojinin hakim olduğu projeleri tercih ediyor. Gayrimenkul sektörünün bu ihtiyaca karşılık düşük karbon ayak izine sahip ve daha az çevresel etkiyle yaşama imkanı sunması gerekiyor. İnşa edeceğimiz her metrekarenin minimum yüzde 10’u kadar ağaçlandırma yapma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Azaltılmış karbon ayak izini ve dijitalleşmeyi projelerimizin temel stratejisi olarak belirledik" diye konuştu.

Dijital ve sürdürülebilir yaşam deneyimi

Gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi, satış ve pazarlama, turizm, tesis ve AVM yönetimi alanlarında hizmet sunan Sen Grup, İstanbul’un en değerli lokasyonlarında dikkat çeken projeleri bu yılın ilk yarısında duyurmayı hedefliyor. Tanıtımı yapılacak projelerin temelinde; ihtiyaç duyulan yeşilin ve ferahlığın hissedildiği, yatay mimariyle güven ve huzur veren, yeni nesil yaşam kültürünü destekleyen, dijitalleşmeyi ve verimi ön planda tutan yaşam alanları bulunuyor.