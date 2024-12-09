Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.

Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi.

Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

Yönetimi ele geçiren muhalifler, şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya.

Yıllardır mazlumların yanında yer alan Türkiye, bu süreçte içte ve dışta kirli propagandalara maruz kaldı.

Devletin ve milletin yanında yer almayan bazı kişiler ve kesimlerin ise geçmiş dönemde yaptıkları paylaşımlar tek tek gündeme geliyor.

Gündeme gelen son isim, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil oldu.

ESAD'IN YANINDA SAF TUTMUŞTU

2012 yılında Suriye'de iç savaşın başladığı yıllarda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kadıgil, Beşar Esad'ın yanında saf tutmuştu.

"SAVAŞ ÇIKSA ESAD'I TUTARIM"

Kadıgil paylaşımda, "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım." ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar sonra Suriye'nin Esad rejiminden kurtulmasının ardından Sera Kadıgil'in sözleri yeniden gündem oldu.