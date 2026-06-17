Kocaeli'nin İzmit ilçesinde serada çıkan ve yaklaşık 800 saman balyasının yandığı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde içerisinde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının seranın bitişiğinde bulunan ahıra sıçrama ihtimali üzerine bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle ahırda bulunan 16 büyükbaş hayvan, alevler binaya sirayet etmeden tahliye edilerek güvenli alana uzaklaştırıldı.

Söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bölgeye iş makinesi de yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin iş makinesinin yardımıyla yürüttüğü uzun uğraşlar sonucunda yangın, ahıra ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında seranın içinde bulunan yaklaşık 800 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(HFV-