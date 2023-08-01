ANFA Genel Müdürlüğünün Beypazarı ilçesinde kurduğu seralarda üretilen tıbbi aromatik bitkiler, fideler ve mevsimlik çiçekler ile bir yandan uygun fiyatlarla üreticiye ulaştırılırken bir yandan da ‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ kapsamında kadınların istihdam edilmesi sağlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticiyi destekleyen ve kent ekonomisine katkı sunan kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor.

İstihdama katkı sağlamak için yerli üreticilerden satın aldığı fideleri geliştirmeyi, yeni bitki yetiştirmeyi ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma yapmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü’nün Beypazarı’nda hizmete açtığı seralarda üretim devam ediyor. Seralarda üretilen marul, biber ve domates fideleri ile top kadife, menekşe ve petunya yerli üreticiyle buluşturuluyor.

UYGUN FİYATLI FİDELER ÜRETİCİYE ULAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 4 aydır üretim olan seralardan çıkan fideler uygun fiyatlarla yerli üreticiye ulaştırılıyor. Ayrıca, Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi kapsamında fideler kadınlara emanet ediliyor. Fidelerin bakımını yapıp büyüten kadınların da istihdamı sağlanıyor.

Toplam fide kapasitesi 10 milyon olarak hedeflenen seralarda sadece 4 ayda 9 milyondan fazla üretim yapılırken projeden 32 çiçek firması ve 160 kadın faydalandı.