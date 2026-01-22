Ticaret Bakanlığı verilerine göre, serbest bölgelerden yapılan ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu performansla 2023’te kaydedilen rekor da geride bırakıldı.

Yıl boyunca serbest bölgelerden yapılan dış ticaret sonucunda ekonomiye 3,68 milyar dolarlık net döviz girişi sağlandı. İhracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 75,5 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142’ye ulaştı.

2025’te ihracatta dikkat çeken bölgelerin başında Ege Serbest Bölgesi yer aldı. Bölge, ihracatını 348,9 milyon dolar artırarak 3,26 milyar dolara yükseltti ve toplam ihracatın yüzde 26,2’sini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 12,5 artışla 1,67 milyar dolara çıkarırken, Kocaeli Serbest Bölgesi yüzde 24,7’lik artışla 688 milyon dolara ulaştı. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 33,3’lük artışla 479 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10’un üzerinde kaydedildi.

İhracatın ürün kompozisyonunda orta-ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 51,2’ye, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,2’ye yükseldi. Böylece serbest bölgelerin katma değerli üretimdeki stratejik rolü daha da belirginleşti. Yurt dışı ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28,55 milyar dolar oldu.