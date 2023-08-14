İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan 'Mayasız Ayini' için işlediği iddiaları gündemde. Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddiaların kendisine ait olmadığını belirtti.

Münevver Karabulut'u 14 yıl önce İstanbul'da hunharca katleden ve cezaevinde yaşamını yitiren Cem Garipoğlu'nun cinayeti Yahudi gelenekleri üzerinden "Mayasız Ayini" için öldürdüğü iddiaları nedeniyle, Karabulut'un aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Youtube'da Fatih Altaylı ile yaptığı sohbette konuyu dile getirerek, bu suçlamaların kendisine ait olmadığını söyledi. Mahkemenin yoğunlaştığı dört senaryo içinde geçtiğini belirtti.

Avukat Rezan Epözdemir “29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi” şeklinde ifade etti.