Serdivan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine kırtasiye seti desteği sağlıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bu proje çerçevesinde, belirlenen kriterlere uygun ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kırtasiye setleri dağıtımı için hazırlıklar tamamlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın geleceği bizim geleceğimizdir. Onların eğitim hayatlarına destek olmak, en önemli görevlerimizden biridir. Bu kapsamda başlattığımız kırtasiye seti desteği projesiyle, öğrencilerimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Serdivan Belediyesi olarak, eğitime verdiğimiz önemi her fırsatta göstermeye devam edeceğiz” denildi.