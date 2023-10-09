Serdivan Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Bütçesi Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı ikinci toplantısında, 3 maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı bütçe kararnamesi, madde madde okunarak oylamada bulunuldu. Yapılan oylama sonunda, 693 milyon TL olarak belirlenen 2024 mali yılı gelir-gider bütçesi oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Toplantıda konuşan ve bütçe hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Meclis Üyesi Cemil Kocacık, “Bütçe teklifimizi; somut ihtiyaçları gözeterek, hizmet maliyetlerini mümkün olan en düşük düzeyde tutarak hazırladık” açıklamalarında bulundu.