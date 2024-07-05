Serdivan’da çocuklara trafik eğitimi ve eğlencenin bir arada sunulduğu Trafik Park, yaz tatili için yenilenen yüzüyle minik ziyaretçilerini bekliyor. Parkta yapılan tadilat ve yenilikler sayesinde çocuklar hem trafik kurallarını öğrenebilecek hem de keyifli zaman geçirebilecekler.

Trafik Park’ta yenilenen trafik işaretleri, yol çizgileri ve oyun grubu sayesinde çocuklar gerçek bir trafik ortamında sürüş deneyimi yaşayacak. Parkta ayrıca oyun alanları, trambolin, salıncak ve kaydırak gibi çeşitli eğlence araçları da bulunuyor. Çocuk Kütüphanesi’nin yanı sıra çocukların Arkeolojik kazılar yapıp buldukları eserleri sergileyecekleri bir atölye de en kısa sürede miniklerle buluşacak. Serdivan Trafik Park’ta çocuklar, trafik kurallarına uyarak ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenerek hem eğlenecek hem de trafik bilinçlerini geliştirecekler. Park, trafik kazalarını önlemek ve bilinçli sürücüler yetiştirmek için önemli bir rol oynuyor.

Çocuklarının keyifli zaman geçirdiğini gören aileler de Trafik Park’tan oldukça memnun. Park, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği ve çocuklarıyla birlikte güzel hatıralar biriktirebileceği bir ortam sunuyor.