Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde camilerde temizlik çalışması yürütüyor.

Kurban Bayramı öncesi çalışmaların yoğunlaştığını dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, ilçe genelinde bulunan camiler ve bahçelerinde temizlik yapıldığını, cami çevrelerinin yıkanarak süpürgeli araçlar ile temizlendiğini belirtti. Serdivan Belediyesi olarak vatandaşların toplanma alanlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çelik, Kurban Bayramı’nda camilere gelen vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü söyledi.

Yaz boyu sürecek olan program dahilinde mahallelerdeki tüm camilerde gerekli yıkama ve temizlik faaliyetinin tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Çelik, “Amacımız hemşehrilerimizin temiz, bakımlı, huzurlu ve güvenli bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirmesini sağlamak. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin ve nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin" dedi.