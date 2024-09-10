Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’in önemli projelerinden biri olan Mahalle Otoparkları projesinin ilk adımı Kemalpaşa Mahallesi’nde atıldı.

Zemin düzeltme ve kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimiyle otopark yapımı çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Proje çerçevesinde mahalle sakinlerinin otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik sıkışıklığını azaltmak hedefleniyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Proje ile sadece Kemalpaşa Mahallesi değil, diğer mahallelerde de otopark sorununa kalıcı çözümler üretileceği ifade edildi. Bu çerçevede, ‘Mahalle Otoparkları’ ve ‘Cep Otoparkları’ oluşturarak, hem mahalle sakinlerinin araçlarını güvenli bir şekilde park etmelerine imkan tanınacak hem de sokak ve caddelerdeki trafik akışının düzenlenmesi sağlanacağı belirtildi.