Serdivan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun mesai harcadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül’de okulların açılmasından önce tüm okul bahçelerinde kapsamlı bir temizlik, yıkama ve peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ilk gün heyecanını yaşayacakları okul bahçeleri, ekiplerin titiz çalışmasıyla baştan aşağı bakıma alındı. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tüm önlemler alındı. Belediye yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarına güzel bir başlangıç yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar kadar biz de heyecanlıyız” ifadelerine yer verildi.