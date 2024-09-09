Serdivan Belediyesi ilçenin genel görünümüne katkı sağlamak gayesiyle çevreye kötü görüntü veren otların temizlenmesi çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Darboğaz mevkii ve devam eden birçok noktada yapılan bu çalışmalar sayesinde yollar daha temiz ve bakımlı bir hale geliyor. Belediye ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri bu çalışmalar ile hem trafik güvenliğini artırmayı hem de ilçenin estetik görünümünü yükseltmeyi hedefliyor. Belirlenen program dahilinde devam edecek olan çevre düzenleme çalışmalarıyla Serdivan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yeşil alanların ve yolların bakım çalışmaları sayede hem çevre sağlığını koruyup hem de vatandaşların yaşam kalitesi artırıyor.