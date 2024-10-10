Olay, 26 Eylül 2024 tarihinde Beykoz Kavacık’ta gerçekleşti. Serhat Akın, katıldığı programdan çıkarken motosikletli saldırganların hedefi oldu. Başsavcılık, hazırladığı fezlekede, Akın’ın yaralanmasının ciddiyetine ve olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin olayı önceden keşfettiği, gizlilik sağlamak için maske ve kask kullandığı ve Akın’a yakından ateş açtığı tespit edildi. Fezlekede, şüphelilerin “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmaları talep edildi. Dava açılması için dosya Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.