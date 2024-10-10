Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, M.K. isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen İ.M. tarafından silahla bacağından vuruldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olay sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Ateş ettikten sonra kaçtı

İlçe merkezinde meydana gelen olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.’nın yürümesi, hemen arkasında İ.M. isimli şüphelinin sinsice gelerek ateş edip kaçması, vatandaşların yaralıya müdahalesi ve bazı vatandaşların olayı gerçekleştiren şüphelinin peşinden koşması yer alıyor.