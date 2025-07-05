Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Kerpe Kartal Kaya’da denize giren 17 yaşındaki Furkan E., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ve ekipler, hemen denize girerek genci sudan çıkardı. Kalp masajı ile ilk müdahalesi yapılan Furkan E., ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Entübe edilen Furkan E., buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Furkan E’nin durumun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.