Kocaelispor’un 8 Şubat tarihinde evinde oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde 13 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavisi iyiye giden ve yoğun bakımdan çıkarılan Öztay’ı Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Kocaelispor, "Vazgeçmeme duygusunu aşık olduğu renklerden alan Efe’nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkanımız Recep Durul, Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ve futbolcularımız; ziyaretin ardından Efe için hazırladıkları hediyelerini takdim etti" denildi.