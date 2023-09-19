Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin servis aracına çarpması neticesinde ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün Karaman Mahallesi’nde Taşkın Şenek idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak servis minibüsüne çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Şenek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.