Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, şubat ayında da birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gerçekleşecek etkinliklerle çocuklar Şubat ayında eğlenceli anlar yaşarken, Sevgililer Günü konseri ile kutlamalar doruğa çıkacak.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Şubat ayı etkinlikleri ve Sevgililer Günü kutlamalarıyla da eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. Sevgililer Günü’nde İnegöl AVM’de gerçekleşecek konserde, Toyhan Avcı’nın sesi ve performansıyla romantizm doruklara çıkacak. İnegöl AVM meydanında gerçekleşecek ve saat 14:00’da başlayacak konser Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılacak.

Sevgililer Günü’nde konserin yanı sıra kalp maskotlarla eğlence, çocuklar için parmak boyası ve el izi yapılan sevgi atölyesi, sevgi balonları dağıtımı ve çiftler için fotoğraf çekimleri etkinlikleri de ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Sevgililer Günü dışında Şubat ayı içerisinde 4 yaş ve üstü çocuklar, Kalp Tasarlama Çocuk Atölyesi, Tabaktan Akvaryum Sanat Atölyesi, Makarnadan Resimler Sanat Atölyesi, Tuval Boyama Sanat Atölyesi ve Robot Yüzler Sanat Atölyesi etkinlikleriyle keyifli zaman geçirecek.

Şubat Ayı Etkinlik Takvimi (14:00 – 17:00)

10 Şubat: Kalp Tasarlama Çocuk Atölyesi

11 Şubat: Sevgililer Günü Etkinlikleri

17 Şubat: Tabaktan Akvaryum Sanat Atölyesi

18 Şubat: Makarnadan Resimler Sanat Atölyesi

24 Şubat: Tuval Boyama Sanat Atölyesi

25 Şubat: Robot Yüzler Sanat Atölyesi