Bursa’da kaçak çikolata üreten imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gazetecinin “Sen bu çikolatayı yer misin?” sorusuna çikolatayı yiyerek cevap veren şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir depoya savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte baskın yaptı. İçeri giren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K.’nin (16) ruhsatsız ve hijyensiz ortamda kaçak çikolata imalatı yaptığını gördü. Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, bir gazetecinin “Sen bu çikolatayı yer misin?” sorusu üzerine imalat sahibi çekinmeden kameraların önünde kaçak çikolatayı yedi. Polis, 2 şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, depoya zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.