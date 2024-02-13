Bursa’da 124 mobilya mağazası bulunun Wobilimoda Mobilya AVM, Sevgililer Günü kampanyası ile sevgililerin yüzünü güldürecek.

Sevgililer Günü’nde kimi sevdiğine çiçek, kimi bir hediye almanın planlarını yaparken, firmalar ise bir birinden farklı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 124 mobilya mağazasının bulunduğu Wobilimoda Mobilya AVM ise, sevgililerin yüzünü güldürecek kampanyaya imza attı. 14 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında mobilya mağazasından alınacak herhangi bir ürün ile ücretsiz olarak nakliye ve montajı hizmeti sağlanacak.

Bunun haricinde firmaların da farklı farklı kampanyalar yaptığını hatırlatan Wobilimoda Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Beşiktepe, “14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya başlattık. Tüm müşterilerimiz, ücretsiz nakliye ve kurulum hizmetinden sadece 1 gün değil, şubat ayının sonuna kadar faydalanabilecek. Ayrıca, buraya gelen misafirlerimize birbirinden farklı avantajlı fiyatlar firmalarımız tarafından sağlanıyor. 120 bin metrekare kapalı alanda, 124 üretici firmayla, üreticiden tüketiciye aracısız hizmet veren bir AVM’yiz” dedi.

“Tüketicinin yanındayız”

Bursa’nın İnegöl ilçesinden 96 ülkeye ihracat yapan, üretimin yüzde 42’sini karşılayan, 8 bin 200 sektör çalışanıyla birlikte mobilya üretiminin merkezi olma yolunda olduklarını belirten Beşiktepe, “ 365 gün mobilya fuarı konseptinde tasarlanan AVM’miz, cazip fiyatlar ve 100’lerce ürün seçenekleriyle hem toptancıya hem de perakendeciye hitap etmektedir. Birinci önceliğimiz, müşteri memnuniyetimizdir. Tüketici haklarına bağlı ve saygılı olarak hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.