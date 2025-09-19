İstanbul’da haftanın son mesai gününde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 76’ya çıkarken, Anadolu Yakası’nda yüzde 63 seviyesinde ölçüldü. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araç trafiği adeta durma noktasına geldi. Kentte uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul’un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu’nun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

