Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,15-29 yaş arası gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve üretime dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, yazılım dünyasına ilk adımı atmak isteyen gençelre büyük fırsat sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle OSM’dekurduğu Sakarya Dijital Gençlik Merkezi’nde (DİGEM)15-29 yaş arası gençlerin yazılım dünyasında başarıya ilk adımı atabilmeleri için ön kayıt başvurularını açtı.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) bulunan DİGEM çatısı altında gençlere yazılım, yapay zekâ, dijital pazarlama, tasarım, bilgisayar oyunları, yarışmalar, mentörlük eğitimleri ve proje destekleriyle kendilerini geliştirmeleri ve dijital mühendisliğe ilk adımı atabilmeleri için yenilikçi bir ortam sunuluyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında faaliyetlerine başlayan DİGEM, gelişen dijital dünyaya yön verecek projelerde yer alma fırsatı sunarken, eğitimlerde gençlere sertifika, mentörlük ve staj imkanları da sağlıyor.

Merkez yalnızca eğitimlerle değil, sunduğu çalışma imkânlarıyla da öğrenciler için sosyal ve akademik bir merkez olma işlevini de üstleniyor.

Merkeze gelen öğrenciler burada açık ofis imkanından yararlanabiliyor, projelerini geliştirmek için mentorlük desteği alabiliyor ve proje bazlı kurulan ağlardan yararlanabiliyor. Bu kapsamda dijital, yazılımsal alanda başarı sağlamak, tecrübe kazanmak isteyen gençler için ön kayıtlar açıldı.

Başvuru yapmak isteyenler gençler, https://www.sakarya.bel.tr/tr/Sayfa/digem/88 adresi üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirebileceği kaydedildi.