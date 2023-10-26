Bolu'da, bir tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini iddia eden Tevfik Kor, sevgilisi Dilek Diner'i boğarak öldürdü. Yargıtay, daha önce verilen 21 yıl 3 ay hapis cezasını 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle bozdu. Ardından Tevfik Kor, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

2017 Aralık ayında Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir atıl otelde gerçekleşen olayda, hurda toplamak için odaya giren bir kişi, kadın cesediyle karşılaşarak hemen polisi haberdar etti. Polis incelemesi sonucunda, cesedin 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu tespit edildi. Dilek Diner'in sevgilisi Tevfik Kor tarafından boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Tevfik Kor, Abant Gölü Mili Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan biriydi ve cesedin bulunmasından bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kor, sorgusunda cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Olayın öncesinde Dilek Diner ile otelde buluştuklarını ve aralarında bir kavga başladığını belirten Kor, Diner'in kendisine hakaret ettiğini, tehditler savurduğunu ve bu sırada fiziksel bir çatışma yaşandığını anlattı. Kendi ifadesine göre, bu çatışma sonucunda Diner'in kafası duvara çarptı ve o da onu boğarak öldürdü.

Tevfik Kor, önceki dava sürecinde 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından yargılandı ve 2019 yılında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulanarak 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay, bu kararı usulden bozdu.

Geçen hafta Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlayan Tevfik Kor, avukatının bir haftalık süre talebini kabul etti. İkinci duruşmada mahkeme, Kor'un eylemlerinin 'yağma' suçunu işlediğine hükmetti. Bu nedenle daha önce aldığı ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.