Olayın ardından ortaya çıkan altı sayfalık mektup, olayın arka planına dair dikkat çeken ifadeler içeriyor.

Engin Yüce, mektubunda kendini "katil" olarak tanımlamayı reddetti. Hayatının bu şekilde son bulacağını hiç düşünmediğini söyleyen Yüce, kendisinin iyi yürekli biri olduğunu, çevresine ya da hayvanlara asla zarar vermediğini savundu. “Ben hayatımda karınca bile incitmemiş bir insanım” diyen Yüce, cana yakın biri olduğunu dile getirdi.

Kendisinin bir komploya kurban gittiğini öne süren Yüce, mektubunda bazı kişilerin isimlerini vererek emniyet birimlerinden bu kişilerin araştırılmasını ve yakalanmasını istedi. Hayatının daha öncesinde de zorluklarla dolu olduğunu ifade eden Yüce, bu olaylarla birlikte yaşamanın kendisi için tamamen imkânsız hale geldiğini belirtti.

Adli sicil kaydının bulunmadığını vurgulayan Yüce, geçmişinin temiz olduğunu ve tüm hayatının ellerinden alındığını öne sürdü. Yazdıklarında özellikle “Benim her şeyimle oynadılar. Unutmaya çalıştım, olmadı. Benim namusumla bile oynadılar” sözleri dikkat çekti.

Soruşturma devam ederken olayla ilgili tüm detaylar aydınlatılmaya çalışılıyor.