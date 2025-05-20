Turnuvanın kura çekimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Toplam 4 grup ve 21 takımın yer aldığı turnuvada, kırsal mahalleler arasında dostluk, dayanışma ve sportif rekabet ön planda olacak.
KURA SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
🔵 A GRUBU
• Muzal
• Kulaca
• Alibey
• Aşabalık
• Çeltikçi
• Ortaköy
🟢 B GRUBU
• Maden
• Diksizgöl
• Aktaşlar
• İsaören
• Sungurpaşa
🟡 C GRUBU
• Çavuşköy
• Tahtaköprü
• Sipali
• Dönez
• Yukarıbalık
🔴 D GRUBU
• Hamzebey
• Yiğitköy
• Süpürtü
• Konurlar
• Yeniyörük
Turnuvanın ilk maçları önümüzdeki günlerde açıklanacak fikstür doğrultusunda başlayacak. MYM Federasyonu başkanı İsmail KÖSEN “Bu organizasyon köylerimiz arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak önemli bir organizasyondur.” açıklamasında bulundu.