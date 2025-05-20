Turnuvanın kura çekimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplam 4 grup ve 21 takımın yer aldığı turnuvada, kırsal mahalleler arasında dostluk, dayanışma ve sportif rekabet ön planda olacak.

KURA SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

🔵 A GRUBU

 • Muzal

 • Kulaca

 • Alibey

 • Aşabalık

 • Çeltikçi

 • Ortaköy

🟢 B GRUBU

 • Maden

 • Diksizgöl

 • Aktaşlar

 • İsaören

 • Sungurpaşa

🟡 C GRUBU

 • Çavuşköy

 • Tahtaköprü

 • Sipali

 • Dönez

 • Yukarıbalık

🔴 D GRUBU

 • Hamzebey

 • Yiğitköy

 • Süpürtü

 • Konurlar

 • Yeniyörük

Turnuvanın ilk maçları önümüzdeki günlerde açıklanacak fikstür doğrultusunda başlayacak. MYM Federasyonu başkanı İsmail KÖSEN “Bu organizasyon köylerimiz arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak önemli bir organizasyondur.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten