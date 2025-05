Kongrede İnegölspor'un toplam 64 minyol TL borcunun olduğu açıkladndı.

Kongrede konuşma yapan İnegölspor Eski Başkanı Abdurrahman Maksutlar, "Hayatımın en zor dönemlerinden biri olan İnegölspor başkanlığı sürecini huzur içinde tamamlamış bulunuyorum. Göreve başladığım ilk günden bu yana en büyük amacım, bu güzel camiaya layık olmak, kulübün bayrağını daha yukarılara taşımak ve İnegölspor’un köklü değerlerine zarar vermemekti. Görev sürecimiz boyunca zaman zaman kongre süreçlerinde zorluklar yaşadık. Eleştirildiğimiz anlar da oldu, takdirle karşılandığımız zamanlar da. Ancak her zaman kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak, tüm kalbimizle ve emeğimizle bu kutsal görevi yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli iş insanlarına, özveriyle görev yapan sportif direktörümüze, son damlasına kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerimize, teknik ekiplerimize ve en önemlisi bu camianın gerçek sahipleri olan fedakâr İnegölspor taraftarlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmiş dönemlerden bu yana sistemli bir yönetim planı oluşturmaya gayret ettik. Bursa’da sportif anlamda kulübümüzü daha ileriye taşımak amacıyla profesyonel ve kapsamlı çalışmalar yürüttük. Sezon başında oyuncu kadrosu olmayan bir takım olmamıza rağmen, bu sezon toplamda 25 bonservisli, genç ve potansiyeli yüksek bir kadro kurduk. Bu da kulübümüzün geleceği açısından önemli bir avantajdır. Altyapıya da büyük önem verdik. Birçok genç sporcumuz altyapıdan A takıma çıkma fırsatı buldu. Toplamda 10 genç sporcumuza yaklaşık 900 dakika resmi karşılaşmalarda süre tanındı. Bu gelişmeler yalnızca bugünü değil, İnegölspor’un yarınlarını da şekillendirecek önemli adımlardır. İnanıyorum ki A takımda yetişen bu gençler ilerleyen yıllarda İnegölspor’umuza efsanevi katkılar sunacaktır. Mali açıdan ise disiplinli bir yönetim sergilemeye çalıştık. Geçmiş dönemlerden devralınan borç yükü, kulübümüzü ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir. Belediyemizle yaptığımız toplantılarda bu borçların yapılandırılmaması durumunda sezon içinde yaşanacak sıkıntıları ifade ettik. Ne yazık ki verilen vaatlerin yerine getirilememesi sonucunda kulübümüze 3 puan silme cezası gelmiştir. Sezon bütçemizi oluştururken, yönetim kurulu üyelerimizin katkıları ve bağışlar da olsa, geçmiş dönem borçları gelirlerimizi engellemiştir. Beklenen katkılar sağlanamayınca, yurt içi tablolarımızı yüzde 50 oranında artırarak sezonu tamamladık. Bu durum, hazırlanan mali tablolarda açıkça görülmektedir. Görev süremiz boyunca az açıklama yaparak tüm enerjimizi sahaya aktardık. İnegölspor’un birlik ve beraberliğini korumak amacıyla şeffaf ve çözüm odaklı bir iletişim anlayışını benimsedik. Ancak özellikle belirtmek isterim ki, alt liglerdeki kulüplerle değil, ne yazık ki zaman zaman kendi içimizde bir rekabet ortamı oluştu. Bu durum, kulübümüzün son birkaç dönemde ümitsizlik yaşamasına ve adeta muhtaç bir pozisyona düşmesine neden olmuştur. İnegölspor sevgisi her zaman içimde var olacaktır. Tribünlerde yükselen her tezahüratta, altyapıdan çıkan bir gencin gözlerindeki umut ışığında ve sahaya atılan her adımda İnegölsporlu olduğumu derinden hissettim. Temennim, İnegölspor’un ayrıştırıcı ve yıpratıcı tartışmalardan sıyrılarak, birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir vizyonla yoluna devam etmesidir. Bu vesileyle, kongremize katılan tüm değerli delegelerimize, kamuoyuna, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediye Başkanımıza, 1. OSB Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Yenice OSB Başkanımıza teşekkür ederim. Yeni yönetim ve yeni dönemde İnegölspor’a başarılar dilerim." dedi.

BORCU SİLME SÖZÜ VERDİ

Yapılan açık oylamada Başkanlık görevine seçilen Kani Ademoğlu," Hayatta olanlara sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum.

Bununla birlikte bugüne kadar maddi ve manevi emek veren siyasetçilerimize, oda ve dernek başkanlarımıza ve yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, iş insanlarımıza ve elbette bordo-beyaz renklere gönül vermiş cefakâr taraftarlarımıza ve gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün, yeni bir umutla İnegöl’ün tüm renkleriyle, tüm paydaşlarıyla spor geleceğine umutla bakıyoruz. Önceki dönem başkanımız, arkadaşım Abdurrahman Maksutlar ve yönetiminin almış olduğu kongre kararıyla başlayan başkan ve yönetim arayışları, bugün itibarıyla neticelenmiş oluyor.

Şunu da ifade etmek isterim ki; bu arkadaşlarımız oldukça zor bir göreve talip olmuşlardır. Ancak gerek ekonomide yaşanan sancılı süreç, gerekse diğer bazı unsurlar sebebiyle süreç, onların da istediği şekilde sonuçlanmamıştır. Daha önce biz de aynı yönetimlerde görev yaptık arkadaşlarımla. Onların da İnegölspor’u ne kadar sevdiklerini gayet iyi biliyorum. İyi niyetle, gayretle, maddi ve manevi birçok fedakârlıkta bulundular. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Geçen yıl burada kongreyle geldiklerinde, bütün salon onları alkışlamıştı. Tekrardan arkadaşlara bir alkış istiyorum.

Bu yıl aslında çok şey konuşuldu, birçok alternatif değerlendirildi. Başta milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman, kaymakamımız Sayın Eren Aslan, belediye başkanımız Sayın Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş koordinatörlüğünde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile toplumda ve sivil kuruluşlarla değerlendirmeler yapıldı. Sonuç itibarıyla geçmiş dönemlerde yöneticilik ve başkanlık yapmış olmam sebebiyle bu işin altına elimizi, bedenimizi koymamız istendi. Başta ailem ve dostlarımla yaptığım değerlendirmeler neticesinde, az önce isimlerini saydığım değerli büyüklerimin teminatı ile bu onurlu görevi bir kez daha kabul ettim.

Allah’tan duam; bizi ve bize güvenen kardeşlerimizi inşallah mahcup etmemektir. Başta kamuoyunun ve değerli taraftarlarımızın desteğiyle bu işin altından hakkıyla kalkmak için tüm bilgi ve birikimimizi, heyecanımızı ve zamanımızı bu işe ayırarak oluşan olumsuz havayı dağıtmak istiyoruz. Öncelikli olarak mevcut mali durumumuzu sürdürülebilir hâle getirmek, akabinde sportif başarının temelini oluşturmak ve planlı altyapı çalışmalarını hayata geçirmek istiyoruz. Ancak bunun için bize en çok lazım olan şey; güven ve istikrarı sağlayacak süreci oluşturmaktır.

Bu süreçte hepinizden destek ve zaman talep ediyoruz. İnegölspor’un bu ekonomik zorluğunda görev almak inanın hiç de kolay bir şey değil. Bu yüzden sizden, yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarım ve bu işe inananlar için bir alkış istiyorum.

Bu iş; kaymakamımızla, milletvekilimizle, belediye başkanımızla, Ticaret ve Sanayi Odamız ve iş dünyasıyla, tüm şehir olarak bir olursak, bu sıkıntılı süreçten kurtulacağımıza inanıyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Burada görev yapan yönetici arkadaşlarımız, önceki dönemde görev yapanlar ve görevden ayrılanlar da her zaman bu kulübün değerini bilmeye çalışmışlar, kulübe destek olmuşlardır.

Bu sene sigorta konusu çok fazla gündeme geldi. Ben size buradan şu sözü veriyorum: Bu sene alacağım, geçmiş döneme ait bağış, reklam ve sponsorluk ücretlerinin tamamını vergi ve sigorta ödemelerinde kullanacağıma söz veriyorum. Kulübün hiçbir dengesini borçla bozmayacağız. Çünkü yönetimde görev yapılıyor ama ardından vergi dairesinden kağıt geliyor, otobüs bağlanıyor. Ben burada görev yapmış biri olarak arkadaşlara bunun sözünü veriyorum: Bir kuruşu dahi başka bir yere aktarmadan, sadece vergi ve sigortayı ödeyip hepimizi, yani 70 kişi mi 80 kişi mi 90 kişi mi bilmiyorum, aklamak istiyorum.

Öncelikle, en kısa sürede otobüsümüzü İnegöl’e getirmemiz gerekiyor. Hakemlerde bekleyen, personelde bekleyen alacaklar var; hemen ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte mevcut sporcularımızın alacaklarıyla da ilgileneceğiz. SGK, vergi dairesi ve mahkemelik olduğumuz sporcularla görüşmelerimizi gerçekleştirip, kapalı olan transfer kapımızı açacağız. İnşallah en kısa zamanda açacağız. Bunu yaparken, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğinin sadece biz değil, sizler de farkındasınız.

Bir taraftan kulübümüz adına bu girişimlerde bulunurken, diğer taraftan da altyapı için bir komisyon kuracağız. Bu komisyonun tüm derdi altyapı olacak. Altyapı, bir spor kulübünün en değerli hazinesidir. Bu hazineyi, komisyonun yapacağı çalışmalarla yeniden parlatacağız.

Tüm bunları yaparken aynı zamanda ciddi bir kurumsallaşma çalışmasının içine girmiş olacağız. Aslında kulübün bir anayasasını oluşturmamız gerekiyor. Bu anayasa için ilgili dinamiklerin görüşlerini alacağız. Başta İnegölspor’u ve tarihini çok iyi bilen büyüklerimiz, spor camiasındaki ağabeylerimiz ve hukukçularımızla görüşerek İnegölspor’un geleceğini tayin edecek bir çalışma ortaya koymak istiyoruz.Kurumsallaşmamız gerekiyor, ciddi gelirler oluşturmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger:

"İnegölspor ile alakalı olarak hepimizin birlikteliği içerisinde kulübümüze sahip çıkarak, şehrin bütün dinamiklerini yükseltmeliyiz. Bugün burada; başkan bey, kaymakam bey, Ziraat Odası Başkanımız… İnanın ki, maalesef bu dönemde kulüp yöneticiliğine, kulüp başkanlığına aday bulmakta çok zorlanıldı. Bu süreçte elini değil, vücudunu taşın altına koyarak bu sorumluluğu üstlenen Ademoğlu Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

İnegölspor, Türkiye futboluna çok güzel sporcular yetiştiren önemli bir kulübümüzdür. Yaz okulları olsun, altyapı çalışmaları olsun; bu alanlarda bulunduğumuzda gerçekten çok yetenekli, “cevher” diyebileceğimiz çocuklarımız olduğunu görüyoruz. İnşallah bu dönemde hem altyapıyla hem de daha sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle çok daha başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz.

Yeni dönemde görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Kani Ademoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine, Alican Yavaş, Atakan Çelik, Aziz Sezikli, Can Bedel, Fatih Doğan, Halil Toy, İbrahim Işıkoğlu, İbrahim Sevinç, İrfan İlağa, Kadir Aydın, Mahmut Demirtaş, Muhammet Ergün, Murat Aydın, Olcay İleri, Ömer Faruk Zahal, Özhan Öztürk, Rıdvan Ünlütekin, Samet Dumlu, Savaş Kılıçoğlu, Sercan Şen, Serdar Palandöken, Serkan Deyirmenci, Talha Öziş, Yalçın Atalay, Yüksel Okşak